Министр ЖКХ Подмосковья поздравил ветерана с юбилеем Победы в Пушкино

Министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев посетил ветерана Алексея Галютина в Пушкино. Чтобы поздравить отставного бойца с 80-летием Победы, приехал и руководитель мотодвижения «Ночные волки», участник СВО Андрей Мищенко. Об этом передали в региональном МинЖКХ.

Фронтовику преподнесли памятные подарки. Во время чаепития ветеран поделился историями с войны и рассказал про труд в сфере ЖКХ.

Галютин пять лет до 1947 года служил в морской пехоте на Северном флоте. В отставку вышел полковником. За это время успел получить медали «За Победу над Германией» и «За оборону Советского Заполярья».