Министр ЖКХ Подмосковья поздравил ветерана с юбилеем Победы в Пушкино

Министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев посетил ветерана Алексея Галютина в Пушкино. Чтобы поздравить отставного бойца с 80-летием Победы, приехал и руководитель мотодвижения «Ночные волки», участник СВО Андрей Мищенко. Об этом передали в региональном МинЖКХ.
Фронтовику преподнесли памятные подарки. Во время чаепития ветеран поделился историями с войны и рассказал про труд в сфере ЖКХ.
Галютин пять лет до 1947 года служил в морской пехоте на Северном флоте. В отставку вышел полковником. За это время успел получить медали «За Победу над Германией» и «За оборону Советского Заполярья».
В ЖКХ начал путь уже в 70-е годы. Тогда он трудился в Доме управления № 2 микрорайона Серебрянка главным инженером, а позже работал в узле связи и только в 2002 году вышел на пенсию.
Гости поблагодарили ветерана за неоценимый вклад в Великую Победу, пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни.
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