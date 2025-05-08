Министр ЖКХ Подмосковья поздравил ветерана с юбилеем Победы в Пушкино

Фото: Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев посетил ветерана Алексея Галютина в Пушкино. Чтобы поздравить отставного бойца с 80-летием Победы, приехал и руководитель мотодвижения «Ночные волки», участник СВО Андрей Мищенко. Об этом передали в региональном МинЖКХ.

Фронтовику преподнесли памятные подарки. Во время чаепития ветеран поделился историями с войны и рассказал про труд в сфере ЖКХ.

Галютин пять лет до 1947 года служил в морской пехоте на Северном флоте. В отставку вышел полковником. За это время успел получить медали «За Победу над Германией» и «За оборону Советского Заполярья».

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В ЖКХ начал путь уже в 70-е годы. Тогда он трудился в Доме управления № 2 микрорайона Серебрянка главным инженером, а позже работал в узле связи и только в 2002 году вышел на пенсию.

Гости поблагодарили ветерана за неоценимый вклад в Великую Победу, пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни.

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