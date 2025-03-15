Министр ЖКХ Подмосковья оценил строительство очистных станций в Сергиевом Посаде

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев посетил Сергиево-Посадский округ. Там на совещании с главой муниципалитета Оксаной Ерохановой он обсудил строительство очистных сооружений и обновление существующих сетей.

Планируется, что мощность очистных сооружений канализации в Сергиевом-Посаде составит 40 тысяч кубометров в сутки. Для этого там строят новую систему по современным технологиям.

Министр ЖКХ отметил важность завершения проекта в установленные сроки. Для этого необходимо проанализировать процессы и промежуточные результаты, составить план работ и дорожную карту для решения проблем. Вопросы по проекту предложили обсуждать еженедельно.

Сейчас в округе возводят здания для оборудования, строят резервуары, отстойники, устанавливают насосы, а также прокладывают коммуникации для системы очистки.

Контролирует ход работ ГБУ МО «УТНКР», подведомственное Министерству ЖКХ региона.