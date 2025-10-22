22 октября 2025 20:50 Министр ЖКХ Подмосковья оценил мощности трубного завода в Климовске 0 0 0 Фото: Министерство ЖКХ Московской области Подмосковье

Министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев посетил завод по производству труб в Климовске. Там он провел совещание с руководящим составом и ознакомился с полным циклом выпуска продукции.

В программу визита вошли: цеха, где производят многослойные, двухслойные гофрированные трубы и трубы для магистральных сетей;

линии выпуска спецоборудования — точеных и прессованных фитингов для соединения труб разных диаметров;

центр проведения испытаний на базе предприятия. На текущий момент в Московской области проходит масштабная модернизация ЖКХ в сфере водоснабжения и водоотведения. Большое внимание уделяется внедрению современных подходов. «Сейчас совместно с нашим Научно-техническим советом проводим анализ эффективности существующих методик строительства, реконструкции и капремонта сетей на предмет их изменений и внедрения новых технологий. Поэтому цель таких выездов — личное знакомство с предприятием. Всегда правильно самому увидеть производственные базы, коллектив, работу специалистов — инженеров, проектировщиков, строителей, и оценить общие мощности завода», — отметил Григорьев.

Фото: Министерство ЖКХ Московской области

Завод входит в группу «Полипластик». Помимо выпуска продукции, он выступает испытательным полигоном: в нем есть аттестованная во всех инстанциях лаборатория, через которую проходит контроль изделий.

Как отметил председатель совета директоров Лев Гориловский, область аккредитации включает 193 метода испытаний. Для этого центр оснащен современным оборудованием. Всего на заводе работает 25 технологических линий и 16 литьевых машин. Только за 2024 год на них было произведено свыше 10 тысяч километров труб различных видов.

Фото: Министерство ЖКХ Московской области