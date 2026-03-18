Министр ЖКХ Подмосковья наградил сотрудников фонда капитального ремонта

В Фонде капитального ремонта Подмосковья отметили труд специалистов, чья работа во многом определяет облик региона. Благодарственные письма министра жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилла Григорьева получили 30 сотрудников — за профессионализм, преданность делу и вклад в развитие отрасли.

Награды стали знаком признания ежедневной кропотливой работы, за которой стоят опыт, внимание к деталям и ответственность за результат. Именно такие качества позволяют удерживать высокий уровень выполнения задач и постоянно двигаться вперед.

В повседневной работе специалисты решают ключевые задачи: контролируют соблюдение сроков капитального ремонта, внедряют современные технологические решения, обеспечивают надзор за подрядчиками, а также участвуют в приемке уже завершенных объектов.

Именно благодаря их усилиям в Московской области обновляют дома, повышают качество работ, а также формируют новые стандарты в сфере капитального ремонта.