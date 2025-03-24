Министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев проверил очистные сооружения в Электроуглях

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев в выходные проверил Электроуглинские районные очистные сооружения в Богородском округе. В осмотре приняли участие сотрудники местной администрации и профильных ведомств.

Очистные сооружения в Электроуглях обслуживают свыше 17 тысяч человек. Кирилл Григорьев обратил внимание на необходимость ремонта и замены некоторых установок.

«Есть к чему приложить руки, поэтому уже на этой неделе эксплуатирующей организацией совместно с администрацией округа будет разработана дорожная карта с отметкой критических точек, для последующей закупки, монтажа и настройки оборудования», — отметил министр.

Он поручил завершить работы на объекте в течение двух месяцев и усилить работу с предприятиями, которые нелегально сбрасывают в хозяйственно-бытовые сети жидкие промышленные отходы.

Работы по очистке отстойников от ила уже начались. В течение недели их завершат, после чего действовать начнут сотрудники аварийно-восстановительных служб. Сотрудники эксплуатирующей организаици также заменят некоторое оборудование.