Министр ЖКХ Подмосковья: число внеплановых отключений воды сократится на 40%

В Мособлдуме прошла открытая трибуна по теме развития ЖКХ Подмосковья. О ситуации в сфере водоснабжения и водоотведения рассказал министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев. По его словам, благодаря введению диспетчеризации, аварийные бригады начнут реагировать на вызовы быстрее. Вместе с тем число отключений подачи воды для жителей сократится на 40%.

Проводил мероприятие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он рассказал о планах обновления коммунальных систем в Московской области до 2028 года.

Продолжил доклад министр ЖКХ Подмосковья. Он осветил работу ресурсоснабжающих организаций и водоканалов.

«За последние 10 лет в области было реконструировано порядка 700 объектов инженерной инфраструктуры. В планах на текущий год обновить еще 150. Основной упор делаем на КНС, водозаборные узлы и очистные сооружения», — отметил Кирилл Григорьев.

Также министр ЖКХ добавил, что большую часть работ проведут в Истре, Можайском, Одинцовском, Дмитровском и Коломне. На всех новых и на самых уязвимых объектах установят диспетчеризацию. Так удастся быстрее реагировать на аварийные вызовы и сократить отключения подачи воды жителям на 40%.

Кроме того, Григорьев рассмотрел и взял на контроль волнующие жителей обращения.