Министр здравоохранения Подмосковья посетил поликлиники в округе Пушкинский

В ней совсем недавно завершился капитальный ремонт, сейчас идет сборка и установка мебели и оборудования. Это самая крупная поликлиника в округе, оказывающая помощь более чем 105 тысячам жителей. Учреждение рассчитано на 850 посещений в смену. Благодаря проведенным работам в поликлинике создали современные и комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала.

Следом проверили ход строительства новой детской поликлиники на проезде Розанова. Учреждение сможет принимать до 400 маленьких пациентов ежедневно. Поликлинику оснастят современным оборудованием, в ней предусмотрят зоны отдыха и игровые комнаты. На текущий момент готовность объекта составляет 45%.

В рамках поездки подняли вопросы о дальнейшем развитии системы здравоохранения, качестве и доступности медицинских услуг в округе. В ходе беседы отметили появление в округе ангиографа — современного аппарата для диагностики заболеваний сердца и сосудов, который значительно расширит возможности обследования и лечения пациентов.

В завершение поездки Красноцветов и Забелин возложили цветы к памятнику медицинских работников, погибших в годы Великой Отечественной войны, и почтили память тех, кто отдал свою жизнь, спасая других.