Министр здравоохранения Подмосковья оценил работу больницы в Дубне

В Дубненской больнице побывал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. Он осмотрел помещения учреждения и пообщался с сотрудниками.

Сначала он ознакомился со службой заботы. Она работает в больнице уже второй год. Главный врач представил сотрудников учреждения.

Министр обошел взрослую и детские поликлиники. Он оценил оснащенность оборудованием.

Сейчас в округе строят современную поликлинику. Вопрос контролирует губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Неоднократно обсуждали этот вопрос с главой города, выходили на профильный час у губернатора, это решение поддержано, данный объект включен в программу модернизации первичного звена, которая будет реализовываться с 2026 по 2030 год», — сказал Максим Забелин.

Максим Забелин заявил, что в правительстве региона готовы поддерживать Дубненскую больницу и продолжать оснащать ее современным оборудованием.

«В этом году мы обращались к губернатору с планом развития стратегии наукограда на ближайшие три и плановые пять лет, и главный блок был по направлению здравоохранения. На протяжении девяти месяцев мы вместе с министром готовили предложения по Дубне. Ряд больших проектов губернатор уже поддержал — это строительство детской поликлиники на 170-200 посещений в смену», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Кроме того, на встрече разобрали обращения жителей округа.