Министр здравоохранения Подмосковья осмотрел больницы и поликлиники в Пушкино

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин побывал в Пушкинском округе. Он посетил клиническую больницу имени профессора В. Н. Розанова, а также на площадках, где сейчас ремонтируют или строят медицинские учреждения.

Вместе с ним объекты осмотрел глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов. Так, в клинической больнице им рассказали об основных направлениях развития учреждения.

На встрече обсудили вопросы развития системы здравоохранения в округе, поговорили о возможностях, которые открываются благодаря вниманию к муниципалитету со стороны правительства Московской области. Также им показали взрослое инфекционное отделение, отделение МРТ, отделение детской хирургии.

«Максим Васильевич Забелин в должности уже более полугода, и это его первый визит в Пушкинский округ. Мы это расцениваем как высокую степень доверия — за полгода у него не возникало внепланового повода к нам приехать. Конечно, приезд министра здравоохранения региона именно сегодня подразумевает и его личное участие в нашем уже традиционном забеге на Кубок Розанова, который мы проводим накануне Дня медработника», — сказал главный врач Пушкинской больницы Владимир Мануйлов.

Также Министр здравоохранения Московской области проинспектировал капитально ремонтируемую поликлинику № 1. Работы в первой половине здания должны завершить к осени. После стартуют работы во второй части.

Кроме того, делегация оценила темпы строительства детской поликлиники на 400 посещений в смену на проезде Розанова. Здесь готовность достигла 40%.