Министр здравоохранения Московской области посетил больницы Чехова
Заместитель председателя Правительства Подмосковья — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин посетил отделения больницы Чехова, где ознакомился с деятельностью и направлениями работы учреждения, а также провел обход корпусов. Совместно с главным врачом Чеховской больницы Андреем Поповым они посетили больницы на улицах Гагарина, Московская, Пионерская и Мира.
Министру здравоохранения Московской области Максиму Забелину рассказали о стратегии развития Чеховской больницы. На данный момент к учреждению прикреплено более 124 тысяч человек, из них почти 30 тысяч — дети. В системе здравоохранения Чехова работают 249 врачей и 452 работника среднего медицинского персонала. Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается в двух взрослых и одной детской поликлиниках, на территории округа работают девять врачебных амбулаторий, восемь фельдшерско-акушерских пунктов, три офиса общей врачебной практики.
Также ведется активная работа по развитию дневного стационара, который на данный момент оснащен 76 койками и принимает пациентов по профилям: онкология, терапия, кардиология, неврология, акушерство и гинекология, травматология и ортопедия, хирургия. В будущем здесь будут оказывать и эндокринологическую помощь.
Круглосуточный стационар Чеховской больницы рассчитан на 260 мест. Сейчас он расположен на двух адресах, которые планируют объединить. Переезд терапевтического корпуса запланирован на улицу Московская, 85.
Кроме того, среди перспективных направлений — создание реабилитационного и межрегионального детского центров. В ближайших планах — открытие новой детской поликлиники в строящемся корпусе на улице Мира.
После осмотра медицинского учреждения на Пионерской, где проводятся ремонтные работы и благоустраивают прилегающие территории, министр здравоохранения Московской области и главный врач Чеховской больницы высадили на Тропе защитника Отечества два куста сирени.