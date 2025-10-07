Министр здравоохранения Московской области посетил больницы Чехова

Заместитель председателя Правительства Подмосковья — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин посетил отделения больницы Чехова, где ознакомился с деятельностью и направлениями работы учреждения, а также провел обход корпусов. Совместно с главным врачом Чеховской больницы Андреем Поповым они посетили больницы на улицах Гагарина, Московская, Пионерская и Мира.

Министру здравоохранения Московской области Максиму Забелину рассказали о стратегии развития Чеховской больницы. На данный момент к учреждению прикреплено более 124 тысяч человек, из них почти 30 тысяч — дети. В системе здравоохранения Чехова работают 249 врачей и 452 работника среднего медицинского персонала. Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается в двух взрослых и одной детской поликлиниках, на территории округа работают девять врачебных амбулаторий, восемь фельдшерско-акушерских пунктов, три офиса общей врачебной практики.

Также ведется активная работа по развитию дневного стационара, который на данный момент оснащен 76 койками и принимает пациентов по профилям: онкология, терапия, кардиология, неврология, акушерство и гинекология, травматология и ортопедия, хирургия. В будущем здесь будут оказывать и эндокринологическую помощь.