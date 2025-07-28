Сегодня 17:35 Андрей Воробьев: 500 объектов теплоснабжения обновят в Подмосковье к октябрю 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

ЖКХ

Андрей Воробьев

Отопление

Ремонтные работы

Более 500 объектов теплоснабжения модернизируют в Подмосковье в этом году. Это 87 котельных, 60 блочно-модульных котельных, 22 центральных тепловых пункта и 339 участков сетей общей протяженностью почти 350 километров, рассказал глава регионального Минэнергетики Сергей Воропанов.

Реконструкция сетей теплоснабжения позволит обеспечить заметные перемены в регионе, отметил губернатор Андрей Воробьев. Работы пройдут во всех округах Подмосковья и охватят более 23,3 тысячи жилых домов и пять тысяч социальных учреждений. Перемены почувствуют около 3,7 миллиона человек. «До 1 сентября работы необходимо завершить, а к 15 сентября все системы должны уже быть заполнены. Напомню, что конец сентября — начало октября 2024 года были достаточно холодными, поэтому нам необходимо заранее быть в полной готовности и не допустить каких-либо сбоев», — сказал он.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Больше всего работ на котельных в этом году запланировали в Наро-Фоминске, Шатуре, Щелкове, Одинцове и Егорьевске, а на сетях — в Солнечногорске, Одинцове, Подольске, Серебряных прудах и Дмитрове. Все системы планируют заполнить очищенной водой к середине сентября, чтобы к началу отопительного сезона все было готово. Как рассказал Сергей Воропанов, наибольшую часть работ запланировали на август. «Основная наша цель — не просто построить объекты, а дать людям своевременно тепло», — отметил он.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

Так, в Химках планируют обновить около 24 километров сетей и 33 центральных тепловых пункта. Их оборудуют устройствами плавного пуска, благодаря чему снизится нагрузка на систему и продлится срок эксплуатации оборудования. Министр добавил, что в Подмосковье уже начинается подготовка контрактов на работы в следующем году. Так, в 2026 планируют обновить еще 265 объектов.