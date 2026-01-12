Министр туризма Подмосковья оценил горнолыжный комплекс в Подольске

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов вместе с бронзовым призером паралимпийских игр Еленой Крутовой посетил горнолыжный комплекс «Красная горка». Во время визита глава министерства ознакомился с обновленной инфраструктурой и условиями, созданными для активного отдыха.

В ходе визита министр ознакомился с трассами для семейного и детского катания, а также посетил мастер-класс по стрельбе из лука под руководством инструктора Крутовой.

Горнолыжный комплекс стал одним из получателей «Единой субсидии по туризму» в 2025 году. Эта государственная поддержка, направленная на развитие туристической инфраструктуры, позволила закупить и установить современное оборудование: ленточные подъемники, системы искусственного оснежения и снегогенераторы.

Василий Кузнецов отметил важность развития таких спортивно-туристических объектов в Подмосковье. «Формирование современной и доступной туристической среды в регионе — одна из наших ключевых задач», — подчеркнул министр.

Реализация проекта позволит не только повысить качество отдыха для жителей и гостей округа, но и увеличит привлекательность Подольска как центра активного зимнего туризма.