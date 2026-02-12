Министр транспорта проверил ход строительства путепровода в Красногорске

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин проверил, как продвигается строительство путепровода в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск. Сейчас готовность объекта составляет около 40%, а закончить работы планируется в четвертом квартале 2026 года.

«Важно опустить пролетное строение в проектное положение, чтобы можно было приступить к армированию и бетонированию. Пролет установят к середине марта», — отметил министр.

В данный момент строители усиливают подферменники на четвертой опоре и готовятся к монтажу конструкций. Реализация проекта положительно скажется на жизни более 20 тысяч жителей района.

Путепровод возводится как часть транспортной развязки, которая соединит улицы Мира и Ольховую. Общая длина развязки превысит 1,9 километра, а длина самого путепровода составит 137 метров. Движение будет организовано по двум полосам.

Кроме того, ликвидация железнодорожного переезда повысит безопасность движения поездов на Рижском направлении Московской железной дороги.