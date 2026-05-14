Министр транспорта Подмосковья предложил меры по улучшению качества дорожных работ

Министр транспорта Московской области Марат Сибатулин выступил на стратегической сессии «СтройЗАКАЗ: закупки в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в рамках XXI Всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». Мероприятие проходит с 13 по 15 мая в Сколково.

В своем выступлении Марат Сибатулин обратил внимание на отсутствие у подрядчиков обязательств по наличию необходимой дорожной техники для исполнения контрактов. Это значительно влияет на качество работ, особенно в зимний период.

Министр предложил внести изменения в постановление правительства № 2571. Согласно инициативе, будет введено требование о наличии необходимого количества техники и дорожных рабочих для исполнения контракта. Это позволит сделать отбор участников закупок более прозрачным, повысить качество работ и снизить риски неисполнения контрактов.

Также Марат Сибатулин предложил разработать норматив содержания дорог, который будет включать перечень и объем работ, минимальное количество техники и дорожных рабочих на единицу работы.

Кроме того, министр обратил внимание на проблему непропорционального обеспечения исполнения контракта банковской гарантией и избыточную стоимость комиссии гаранта. Он предложил ввести поэтапное предоставление банковской гарантии.