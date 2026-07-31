Министр транспорта Московской области рассказал о едином подходе к СИМ

На специализированном семинаре в Екатеринбурге министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин представил единый подход к средствам индивидуальной мобильности (СИМ) в регионе.

В этом году Минтранс Подмосковья утвердил стандарты для работы СИМ. Теперь администрации муниципалитетов будут координировать присутствие сервисов проката с учетом особенностей улично-дорожной сети.

Марат Сибатулин отметил, что соглашения с операторами уже подписаны в 31 округе Подмосковья. Там работают 38 тысяч СИМ. Сейчас в приоритете у пользователей — короткие поездки внутри города к социальным учреждениям, а также к железнодорожным станциям и автобусным остановкам. Основная задача — создать единую систему и удобную инфраструктуру для безопасных маршрутов с парковками от жилых районов к транспортным узлам.

Для обеспечения комфорта и безопасности участников движения специалисты выбирают парковочные зоны по определенному алгоритму. Они обследуют территорию, определяют места притяжения и маршруты следования. Парковки размещают на широких тротуарах не ближе 5 метров от входа в учреждения.

При проектировании новых жилых комплексов будут учитывать СИМ. В документах градостроительного планирования закрепят единый подход и проведут комплексный анализ ключевых параметров для формирования сбалансированной и безопасной городской среды.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале ведомства.

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