Министр транспорта Московской области проверил строительство путепровода в Аникеевке

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин оценил прогресс работ на путепроводе в городе Красногорск. Открытие рабочего движения по этому объекту состоялось в апреле прошлого года. В настоящее время специалисты занимаются доработкой съездов и заканчивают установку шумозащитных экранов.

В Минтрансе Подмосковья сообщили, что в рамках проекта был построен двухполосный путепровод длиной более 400 метров через железнодорожные пути. Общая длина нового объекта составляет 1,4 километра. Он расположен в створе улицы Аникеевской и обеспечивает безопасное транспортное сообщение между двумя частями быстро развивающейся Аникеевки.

На данный момент основные строительно-монтажные работы завершены: обустроена проезжая часть, создана пешеходная зона, установлены барьерные ограждения и дорожные знаки.

Строительство путепровода стало частью модернизации железнодорожной инфраструктуры после запуска МЦД-2 «Нахабино-Подольск». Новый дорожный объект не только улучшил условия проезда для местных жителей, но и обеспечил удобный доступ для экстренных служб. Кроме того, ликвидация железнодорожного переезда способствовала бесперебойному движению поездов на Рижском направлении МЖД.