Министр Сибатулин: более 300 камер установят на дорогах Подмосковья в 2026 году

Для снижения аварийности на дорогах Подмосковья устанавливают новые ограждения и камеры, оптимизируют работу светофоров и обустраивают освещение. В результате этих мер в регион стабильно показывает положительную статистику как по числу ДТП, так и по количеству раненых. В следующем году на дорогах области установят еще более 300 камер, доложил глава областного Минтранса Марат Сибатулин губернатору Андрею Воробьеву .

«При поддержке президента и правительства, в формате концессий строим в Подмосковье современную дорожную инфраструктуру. Также постоянно находимся на связи с Госавтоинспекцией, совместно с ГАИ, нашим отраслевым министерством разработан план мероприятий — наши практики тиражировались и в другие регионы», — сказал Андрей Воробьев.

За последние 10 лет смертность на дорогах Подмосковья сократилась более, чем в два раза. Как рассказал министр, самыми частными причинами ДТП становится превышение скорости или нарушение правил перехода проезжей части пешеходами.

Повлиять на эту проблему помогло увеличение штрафов. В результате нарушителей стало меньше, а поступления в бюджет увеличились. Так, в этом году было выписано 27,7 миллиона штрафов на общую сумму 4,38 миллиарда рублей.