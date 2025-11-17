Министр Сибатулин: более 300 камер установят на дорогах Подмосковья в 2026 году
Для снижения аварийности на дорогах Подмосковья устанавливают новые ограждения и камеры, оптимизируют работу светофоров и обустраивают освещение. В результате этих мер в регион стабильно показывает положительную статистику как по числу ДТП, так и по количеству раненых. В следующем году на дорогах области установят еще более 300 камер, доложил глава областного Минтранса Марат Сибатулин губернатору Андрею Воробьеву.
«При поддержке президента и правительства, в формате концессий строим в Подмосковье современную дорожную инфраструктуру. Также постоянно находимся на связи с Госавтоинспекцией, совместно с ГАИ, нашим отраслевым министерством разработан план мероприятий — наши практики тиражировались и в другие регионы», — сказал Андрей Воробьев.
За последние 10 лет смертность на дорогах Подмосковья сократилась более, чем в два раза. Как рассказал министр, самыми частными причинами ДТП становится превышение скорости или нарушение правил перехода проезжей части пешеходами.
Повлиять на эту проблему помогло увеличение штрафов. В результате нарушителей стало меньше, а поступления в бюджет увеличились. Так, в этом году было выписано 27,7 миллиона штрафов на общую сумму 4,38 миллиарда рублей.
Сибатулин добавил, что в этом году в Подмосковье построили 58 километров тротуаров и обустроили 217 светофоров. Всего на повышение безопасности на дорогах направили почти три миллиарда рублей. На особом контроле находятся 13 региональных дорог.
За порядком помогают следить комплексы фотофиксации. Сейчас система насчитывает более 1,8 тысячи таких устройств. Из них 237 уже научились выявлять водителей, которые разговаривают по телефону во время движения. Еще 322 камеры следят за пристегнутыми ремнями.
«В следующем году установим еще более 300 новых камер, начнем замену свыше 1,3 тысячи комплексов на более современные. Мы также оборудуем дороги 500 детекторами для фиксации потоков транзитных средств и контроля экологических нарушений», — сказал Сибатулин.
Отдельное внимание уделяют оказанию медицинской помощи при ДТП. Так, пострадавших должны эвакуировать в течение часа. Координировать работу Минтранса и Минздрава планируют через Ситуационный центр. Он заработает до конца этого года.
«Для повышения качества оказания помощи пострадавшим создадут ситуационный центр. Наладят взаимодействие, чтобы в первый час был принят комплекс мер для того, чтобы спасти раненого», — сказал министр.