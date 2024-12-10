Министр сельского хозяйства России встретился с бизнесменами в Балашихе

Деловая встреча с Министром сельского хозяйства России Оксаной Лут прошла в Балашихе. В дискуссии приняли участие представители отраслевого бизнеса.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия». Встречу организовала депутат Совета, председатель комитета по развитию МСП, вице-президент Балашихинской Торгово-промышленной палаты и координатор проекта партии Светлана Тананова в рамках цикла мероприятий «Встречи на Ильинке».

Участники обсудили ключевые вопросы в федеральных и региональных программах поддержки, планы по импортозамещению, поддержку малых и средних предприятий в России.

В конце состоялась дискуссия, в ходе которой представители отраслевого бизнеса высказали свое экспертное мнение.

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