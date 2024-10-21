Министр сельского хозяйства Двойных посетил птицефабрику в Наро-Фоминске

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области посетил птицефабрику «Элинар-Бройлер», расположенную в Наро-Фоминском округе. История предприятия началась в 1979 году, а первые птичники, предназначенные для репродукции, начали функционировать с 1988 года.

Министр подчеркнул, что сегодня «Элинар-Бройлер» представляет собой современный птицеводческий комплекс. В ходе визита он ознакомился с технологией выращивания птицы, охватывающей все этапы производства — от получения инкубационного яйца до переработки охлажденной продукции.

Предприятие выполняет функции племенного репродуктора, разводящего мясных кур кросса «Смена 9». Этот проект реализуется в рамках федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства России, направленной на снижение зависимости от импорта инкубационного яйца.

Предприятие ежегодно производит более 73 тысяч тонн продукции, а ее ассортимент включает более 100 наименований. С целью импортозамещения в птицеводческой сфере, повышения продовольственной безопасности и укрепления экспортного потенциала «Элинар-Бройлер» запускает инвестиционный проект по созданию двух очередей племенного репродуктора первого порядка. В рамках этого проекта запланировано производство инкубационного яйца родительских форм, инкубаторов для получения суточных цыплят, а также кормопроизводство для племенных молодняков.

Новая производственная мощность проекта составит 103,6 тысячи голов ремонтного молодняка прародителей, 72,5 тысячи голов взрослого стада, 2,4 миллиона голов суточных цыплят родителей и 300,3 тысячи голов бройлеров. Это обеспечит производство 670 тысяч тонн мяса бройлеров в год. При вводе новых мощностей также создадутся 110 новых рабочих мест, а доля фабрики на российском рынке может достичь 12%.