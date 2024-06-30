Министр Мурашов проверил состояние коммунальной техники на базе в Одинцове

Фото: Источник: пресс-служба Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Заместитель председателя областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов оценил состояние коммунальной техники на базе в Одинцове перед предстоящим зимним сезоном. Также он провел еженедельный штаб с главами городских округов по вопросам содержания территорий.

По его словам, главная цель — не только оценить состояние техники и ремонтных баз, но и пообщаться с коммунальщиками по вопросам снабжения запчастями и оборудованием. Итоговую оценку готовности поставят в октябре.

«Сейчас мы со специалистами еженедельно организуем выезды в муниципалитеты, где предварительно обсуждаем план уборки, проверяем наличие собственной техники и персонала, а также подсчитываем какое количество необходимо будет подключить в период пиковых нагрузок при залповом снегопаде», — рассказал Мурашов.

Он заключил, что база техники в Одинцове соответствует всем предъявляемым требованиям.

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