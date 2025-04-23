Министр Мурашов провел личный прием жителей 7 округов Подмосковья

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов провел прием жителей. С вопросами по темам обращения с отходами, содержания территорий и услуг ЖКХ обратились 18 человек.

Еще до начала приема был решен вопрос жителя коттеджного поселка «Пески» в Дмитровском округе.

Жительница Химок обсудила с министром подтопление подвального помещения в многоквартирном доме. Он поручил провести осмотр, установить наличие нарушений и найти ответственных лиц.

На приеме Владислава Мурашова и отраслевых заместителей также присутствовали жители Королева, Клина, Лобни, Подольска, Солнечногорска и Красногорска.

Чтобы записаться на прием в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, необходимо описать проблему на официальном сайте в разделе «Задать вопрос». Кроме того, можно обратиться в администрацию губернатора региона.