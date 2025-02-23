Министр Мурашов провел личный прием жителей 13 округов Подмосковья

Заместителя председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов провел личный прием жителей 13 округов. На встрече обсудили вопросы перерасчета за ЖКУ, работу управляющих компаний и другие моменты, волнующие население.

«Особое внимание сегодня уделили вопросам проведения общих собраний собственников. Рекомендуем жителям переходить на электронный формат голосования. Правосознание должно меняться в сторону прозрачности и наша задача в том числе в ходе личных приемов донести людям, что любой вопрос, направленный на улучшение условий жизни дома, можно поднять и решить на ОСС в системе ГИС ЖКХ», — отметил Мурашов.

На приеме приняли более 20 заявлений. Так, жительница Люберец обратилась с вопросом по перерасчете за ЖКУ. По ее словам, управляющая компания не исполнила предписание надзорного органа о перерасчете платы по решению суда. По итогам встречи правовому отделу и отделу по начислениям дали поручение отменить постановление приставов и проконтролировать произведение перерасчета жителям со стороны управляющей организации в полном объеме.

Отмечается, что ведомство взяло все вопросы на личный контроль — семь из них решили проактивно до начала приема.