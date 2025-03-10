Министр Мурашов: почти 2 тысячи машин выйдут на уборку в Подмосковье весной

В Подмосковье начинают уборку после зимы. Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов рассказал о парке техники и представил план работ.

В начале совещания с областным правительством, главами городских и муниципальных округов губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что теплая и сухая погода в столичном регионе позволяет начать приводить в порядок дороги, улицы, парки, дворы и автобусные остановки.

«Перечень задач стандартный, но подходы к выполнению мы должны искать новые, более эффективные. Это касается и системы контроля, и усиления механизации труда, и информирования жителей о наших планах — здесь не бывает мелочей, все детали имеют значение», — уточнил он.

В общей сложности на уборку выйдут 1840 единиц техники, часть из которых была куплена совсем недавно.

Владислав Мурашов напомнил, что в России активно производят ручные пылесосы. Более 15 видов таких устройств сейчас тестируют в Подмосковье.

«Часть муниципалитетов уже начали эксперимент, еще 48 закупят порядка 70 единиц, и за два месяца мы проведем анализ и доложим с точки зрения необходимости закупки такого оборудования», — отметил министр.