Министр культуры Василий Кузнецов посетил КПЦ «Дубровицы» в Подольске

В Подольске состоялась встреча министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова с жителями. На ней обсудили будущий статус Культурно-просветительского центра «Дубровицы».

Кузнецов сообщил, что в центре будет размещено областное учреждение «Русский балет», и все сотрудники, занимающиеся здесь, перейдут в новое учреждение. Однако КПЦ «Дубровицы» останется в муниципальном подчинении. «Наша задача — заверить жителей, что перемены не повлияют на проведение мероприятий и работу кружков», — подчеркнул министр.

Кузнецов также отметил, что статус учреждения поднимется на региональный уровень, что позволит увеличить финансирование, а это поможет провести необходимый ремонт здания и укрепить материально-техническую базу.

Некоторые жители выразили беспокойство по поводу переезда театра «Русский балет» в здание КПЦ и возможных юридических вопросов, связанных с расписанием репетиций.

Министр заверил, что администрация центра будет работать над составлением расписания, удобного для всех сторон, так как труппа часто находится на выездах. В конце августа планируется провести традиционный день открытых дверей.

Обсуждения работы КПЦ с жителями продолжатся, и все озвученные вопросы не останутся без внимания.

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