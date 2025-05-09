Министр культуры Подмосковья поздравил с Днем Победы ветерана в Дмитрове

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов и Народный артист России Максим Дунаевский лично поздравили с Днем Победы участника Великой Отечественной войны, кавалера ордена Славы III степени, Заслуженного работника культуры Московской области Анатолия Семеновича Хомича. Его навестили в Комплексном центре социального обслуживания «Дмитровский».

Анатолию Семеновичу вручили памятные подарки. Ветеран поблагодарил гостей за внимание. Он рассказал, что его подразделение участвовало в освобождении Польши. Анатолий Хомич вспомнил боевых товарищей и командиров.

«Наши ветераны — наша гордость! Эта встреча стала ярким примером того, как важно сохранять связь поколений и передавать память о великом подвиге нашего народа будущим поколениям», — прокомментировал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Более 30 лет Анатолий Семенович работал преподавателем музыкальной школы в Дмитрове. Максим Дунаевский проявил особый интерес к его деятельности. Он исполнил несколько песен своего отца, знаменитого композитора Исаака Дунаевского, а также представил собственные произведения, в том числе «Песню мушкетеров» из знаменитого кинофильма.

«Для меня День Победы — святой праздник! Анатолий Семенович, огромное вам спасибо за то, что вы прошли войну, преодолев все невзгоды, подарили нам Великую Победу, которая навсегда — наша!», — сказал ветерану Максим Дунаевский.

Гости пожелали ветерану долгих лет жизни и здоровья.

«Вы — живой свидетель важной страницы истории нашей страны», — подчеркнул Василий Кузнецов, министр культуры и туризма Московской области.