Министр культуры ДНР примет участие в кинофестивале в Волоколамске

Традиционный международный кинофестиваль военно-патриотических фильмов «Волоколамский рубеж» стартовал в Подмосковье. На него приехал министр культуры из Донецка.

Открытие состоялось во Дворце спорта «Лама». Министр культуры Донецкой Народной Республики Михаил Желтяков в составе жюри будет оценивать документальные фильмы.

Ранее состоялась его встреча с главой Волоколамского городского округа Натальей Козловой. Они обсудили планы показать фильмы-победители в школах, библиотеках и домах культуры ДНР, а также поговорили о развитии культуры.

Фестиваль завершится 16 ноября.

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