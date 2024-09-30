Министр Хайкин: свыше 22 тысяч уличных фонарей обновят в Подмосковье к ноябрю

Свыше миллиона объектов освещения работает в Подмосковье. Из них 22 тысячи отремонтируют до 31 октября, рассказал глава министерства благоустройства региона Михаил Хайкин.

Как сообщил министр, всего в Подмосковье работают 32 тысячи линий наружного освещения, 627 тысяч светильников и 13 тысяч пунктов питания. Их обслуживают 67 профильных организаций.

Так, 1,3 тысячи километров линий освещения работает на общественных территориях, 14 тысяч — на дорогах и 14 тысяч — во дворах. В этом году обновят 22,1 тысячи светильников, из которых 10,2 тысячи уже заменили.

Кроме того, в регионе продолжают программу «Светлый город». По ней фонари устанавливают в темных местах, о которых сообщают жители. Там, в этом году появится еще девять тысяч светильников. Все роботы планируют завершить до конца октября.

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