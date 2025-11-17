Сегодня 14:32 Министр Хайкин: 45 катков откроют в парках Подмосковья зимой 0 0 0 Фото: Центральный парк культуры и отдыха «Парк Мира» в Мытищах / Медиасток.рф Подмосковье

Фигурное катание

Благоустройство

Хоккей

Спектакль

Новый год

Ярмарки

Парки

За год в Подмосковье открыли 10 новых парков. Их общее количество увеличилось до 219. Зимний сезон в них начнется 1 декабря. Там откроют катки и лыжные трассы, а также создадут новогоднее оформление. О подготовке парков губернатору Андрею Воробьеву доложил заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального министерства благоустройства Михаил Хайкин.

В рамках подготовки к зиме парки проверят технику для уборки, обустроят места для сезонных активностей, сделают праздничное оформление, откроют прокаты и кафе. Эти работы завершат до 30 ноября. Ожидается, что в декабре территории посетят 6,8 миллиона гостей. «Традиционно парки наиболее востребованы, наполнены жизнью летом, а в межсезонье посещаемость падает. Но мы видим, что в последнее время благодаря нашей заметной программе, благодаря работе дирекций парков эти места становятся все более привлекательными», — сказал губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Всего в этом году в парках Подмосковья откроют 45 катков с искусственным льдом, 62 лыжные трассы и 42 тюбинговые горки. Кроме того, там будут открыты чистые туалеты и фуд-траки. Министр рассказал, что уже 1 декабря планируют открыть 41 каток, где будут функционировать пункты питания, прокат и теплые раздевалки. Всего в парках этой зимой будут работать 114 кафе, 54 ярмарки и 141 мобильная точка питания.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Для гостей подготовят 99 проектов. Это на 26 больше, чем годом ранее. Жителей ждут спортивные соревнования, тематические мероприятия и специальные проекты. Среди них — фестиваль по фигурному катанию, а также ледовые спектакли, мастер-классы по игре в хоккей и многое другое. «Мы сейчас делаем акцент на массовый спорт, добавляем новые локации в округах. Хотим зайти с мастер-классами на новые катки, чтобы вовлечь максимально и спортшкольников, и привлечь любителей», — сказал глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов. Кроме того, в этом году планируют открыть 58 резиденций Деда Мороза, 145 праздничных елей, 74 зоны теплого очага и 112 сцен.