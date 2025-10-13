Министр энергетики региона проверил обновление теплосетей в округе Пушкинский

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов посетил несколько котельных городского округа Пушкинский. Особое внимание он уделил стратегически важным объектам, ввод в эксплуатацию которых планируют выполнить в 2025–2026 годах.

Сергей Воропанов проверил, как идет модернизация объектов в Ивантеевке. Среди них — котельные «Оранжерейная», «Студенческий проезд», «7 квартал» и «Школьная-2». Их планируют обновить до конца этого года.

Особое внимание гость уделил самому крупному объекту программы — котельной «Заводская», где также сейчас проводят капитальный ремонт. Министр отметил, что темпы работ на объекте хорошие.

«Мы проводим масштабную модернизацию теплоснабжающей инфраструктуры. Это не только вопрос комфорта жителей в предстоящий отопительный сезон, но и фундаментальная работа по повышению энергоэффективности и снижению аварийности», — подчеркнул Сергей Воропанов.

Министр энергетики Московской области также добавил, что держит на особом контроле соблюдение сроков подрядчиками.

«Степень готовности и сроки ремонта объектов обсудили на месте с представителями администрации округа и подрядчиками. Кроме того, в ежедневном режиме ситуацию контролирует проектная команда и цифровые помощники — система мониторинга», — отметил Сергей Воропанов.