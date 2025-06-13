Министр энергетики Подмосковья проверил работу котельных в Орехово-Зуеве

Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий и министр энергетики Московской области Сергей Воропанов посетили несколько котельных и оценили их состояние. Их обновляют к новому отопительному сезону.

Котельные «Карболит» и «Северо-Западная» построили в 1960-х годах. Они обслуживают 143 многоквартирных дома и 16 социальных объектов. Их нужно ремонтировать.

В котельной «Карболит» привели в порядок котел и установили новый на горячее водоснабжение. Здесь также заменят систему химводоподготовки, насос и отремонтируют обмуровку котла № 2.

Котельную «Северо-Западная» в этом году планируется реконструировать.

Блочно-модульная котельная в Верее пока не работает. Ее подключили к сетям, но сейчас решается вопрос с качеством воды.

«Все проблемы, связанные с объектами теплоснабжения, мы видим и ищем пути их решения», — отметил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.