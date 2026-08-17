Министр энергетики Подмосковья проверил модернизацию теплоснабжения в Кашире

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов проверил работу на объектах программы модернизации системы теплоснабжения в городском округе Кашира. В плане этого года — 13 объектов: строительство автоматизированных центральных тепловых пунктов (ЦТП), реконструкция и капремонт участков тепловых сетей, модернизация котельных и строительство БМК.

В микрорайоне Кашира-2, на улице Садовой, идет строительство ЦТП №3. Его мощность составит 7 гигакалорий в час. Для ЦТП уже готов фундамент, а монтаж оборудования планируют осуществить в сентябре.

«Сейчас наша главная задача — подготовить системы теплоснабжения всего Подмосковья к новому сезону. А программа модернизации — одна из основных составляющих этого процесса. В этом году в регионе мы модернизируем 67 центральных тепловых пунктов, одно резервное топливное хозяйство и сотни километров тепловых сетей. Поэтому важен контроль на всех этапах», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

До конца года в Кашире построят шесть таких ЦТП. Благодаря им жители получат стабильное горячее водоснабжение и отопление. Также в этой части города, где проживает наибольшее количество людей, все теплосети, выработавшие свой ресурс, будут заменены на новые — это более 20 км. Их модернизация будет завершена в 2027 году. Масштабные работы по обновлению тепловых сетей в этом году проходят также в Электростали, Солнечногорске и Королеве.