Министр энергетики Московской области почтит память энергетиков времен ВОВ

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов посетил мемориал «Рубеж обороны Москвы» в деревне Нефедьево городского округа Красногорск. Он возложил цветы и почтил память энергетиков, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны.

Мемориал посвящен подвигу инженеров и рабочих, которые осенью 1941 года участвовали в строительстве электрозаграждений на подступах к столице. Они возводили рубежи обороны, строили подстанции, прокладывали кабель и монтировали электризованные препятствия. Эта работа была приравнена к выполнению боевой задачи.

«Это был настоящий подвиг людей, которые защищали Родину не только с оружием в руках, но и своим трудом», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.