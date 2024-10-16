Министр Двойных провел встречу по организации торговли в деревнях

Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей двойных встретился с председателем Совета Московского областного союза потребительской корпорации. Она обеспечивает товарами около трех тысяч сел и деревень — это около двух миллионов человек.

По словам Двойных, главной темой встречи стала организация торговли в сельской местности. У предпринимателей, которые обеспечивают продовольствием жителей деревень, должна быть экономическая целесообразность, уверен министр.

«Договорились, что коллеги проанализируют статьи расходов, которые увеличились, чтобы мы предметно проработали повышение компенсации затрат из бюджета.», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Он добавил, что в решении этой проблемы необходим индивидуальный подход, поскольку затраты городских магазинов в локациях с высокой проходимостью отличаются от магазинов сельской местности.

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