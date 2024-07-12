Министр Двойных посетил подмосковный центр создания новых сортов картофеля

Министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Двойных посетил инновационный центр в селе Рогачево. На предприятии создают новые сорта картофеля, производят безвирусные миниклубни, а также клонируют растения.

На базе центра «ДокаДжин» создана коллекция из 97 сортов и гибридов собственной селекции, а также 19 сортов и гибридов от ведущих зарубежных селекционных центров.

Двойных также осмотрел аккредитованную лабораторию «ИЦ ФитоИнженерия» с самым современным оборудованием, с помощью которого специалисты проводят качественную диагностику патогенов сельскохозяйственных культур.

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