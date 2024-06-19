Министр Болатаева: жители Подмосковья чаще использовали маткапитал для улучшения жилищных условий

Свыше 225 тысяч сертификатов на региональный материнский капитал выдали в Подмосковье. Из них больше половины уже использовали, чаще всего — для улучшения жилищных условий.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, семьи могут получить меру поддержки при рождении второго и последующих детей в период с 2011 по 2016 годы. Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей.

«В регионе выдано более 225 тысяч сертификатов на региональный материнский капитал и более половины из них уже реализованы семьями, и чаще всего это — улучшение жилищных условий и получение ежегодной выплаты», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Потратить средства семьи могут на получение ежегодной выплаты 50 тысяч рублей, улучшение жилищных условий, получение ребенком образования или газификацию.

Подать заявку на получение поддержки можно по ссылке.

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