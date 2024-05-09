Министр благоустройства Хайкин возложил цветы 9 Мая в Домодедове | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 19:55 Министр благоустройства Хайкин возложил цветы 9 Мая в Домодедове Министерство благоустройства Московской области

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Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алексей Ересько и министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин возложили цветы у обелиска «Славы». Таким образом они присоединились к акциям памяти, проходящим 9 мая по всей стране.

В своем обращении Михаил Хайкин от имени ведомства и лично от себя поздравил всех с Днем Победы, назвав его священным для страны. Он отметил, что в этом году исполняется 79 лет с тех пор, как Советский Союз одержал победу и освободил мир от фашизма.

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«В этот праздничный день желаю всем жителям Московской области мира, добра и благополучия!», — добавил Хайкин.

Алексей Ересько и Михаил Хайкин посетили парки «Городской лес» и «Взлет» в Домодедове, благоустройство которых завершили за последние несколько лет. Комплексное благоустройство затронуло и территорию спортивного клуба «Авиатор», где обновили стадион и организовали дополнительные площадки для спортивных мероприятий.

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