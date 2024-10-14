Министерство ЖКХ предупредило об аварийном отключении воды в Воскресенске

На Больничном проезде между домами № 16 и № 18 Воскресенского округа приостановили подачу холодной воды из-за аварийно-ремонтных работ. В Министерстве ЖКХ Московской области уточнили, что для удобства жителей организовали подвоз воды в 14:30 около роддома по адресу: Больничный проезд, 1.