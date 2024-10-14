Министерство ЖКХ предупредило об аварийном отключении воды в Воскресенске

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На Больничном проезде между домами № 16 и № 18 Воскресенского округа приостановили подачу холодной воды из-за аварийно-ремонтных работ. В Министерстве ЖКХ Московской области уточнили, что для удобства жителей организовали подвоз воды в 14:30 около роддома по адресу: Больничный проезд, 1.

Водоснабжение отключили в одном многоквартирном доме, 47 частных домах, а также в роддоме. Специалисты МУП «Белоозерское ЖКХ» оперативно выполняют необходимые работы.

Ожидается, что водоснабжение восстановят к 19:00.

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