Сегодня 14:20 Министерство ЖКХ предупредило об аварийном отключении воды в Воскресенске Фото: Unsplash
На Больничном проезде между домами № 16 и № 18 Воскресенского округа приостановили подачу холодной воды из-за аварийно-ремонтных работ. В Министерстве ЖКХ Московской области уточнили, что для удобства жителей организовали подвоз воды в 14:30 около роддома по адресу: Больничный проезд, 1.
Водоснабжение отключили в одном многоквартирном доме, 47 частных домах, а также в роддоме. Специалисты МУП «Белоозерское ЖКХ» оперативно выполняют необходимые работы.
Ожидается, что водоснабжение восстановят к 19:00.
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