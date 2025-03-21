Министерство ЖКХ Подмосковья сообщило об инновациях в поиске засоров

Прежде чем устранять засор, важно точно определить, где именно он находится. Для этого коммунальные службы используют схемы трубопроводов, которые помогают понять, в какой трубе возникла проблема, кто за нее отвечает и как лучше ее решить. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Раскопки — это крайний вариант. Чтобы не разрывать двор или дорогу без необходимости, специалисты применяют трассоискатель. Он создает электромагнитное поле, которое позволяет точно определить расположение труб под землей. После этого нужно найти ближайший люк для доступа к засору. Если он оказался под асфальтом, в ход идет металлоискатель, который помогает обнаружить скрытые крышки люков.

В ведомстве уточнили, что современные технологии позволяют находить засоры с точностью до сантиметра, не прибегая к раскопкам. В этом помогают мобильные автолаборатории с телекамерами, которые могут обследовать трубы даже на большой глубине.