Министерство ЖКХ Подмосковья рассказало о трудящихся в отрасли героях

День защитника Отечества — праздник мужества, силы и преданности России. В этот день благодарят тех, кто защищает родину: солдат, офицеров, ветеранов и всех, для кого честь и долг — главные жизненные ценности. В Министерстве ЖКХ Московской области рассказали о героях, которые трудятся в отрасли.

«Поздравляю вас с этим важным днем! Желаю крепкого здоровья, стойкости, надежного тыла, уверенности в завтрашнем дне и новых высоких достижений! Пусть рядом всегда будут родные и близкие, а в сердце — гордость за свою страну», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

По его словам, свои герои есть и в сфере ЖКХ. Это специалисты подмосковных организаций, которые следят за восстановлением зданий и инфраструктуры в новых регионах и Подмосковье. Многие из них раньше были военными, а теперь работают на благо граждан. Так, Александр Савченко с первых дней спецоперации служил в стрелковом полку. После полученной травмы он выбрал гражданскую профессию и теперь работает в надзорных органах, используя армейскую дисциплину и ответственность.

Иван Свитайло до службы трудился в Управлении технического надзора капитального ремонта. Он ушел в войска связи, но знал, что после возвращения его ждет команда. Вадим Сендецкий ушел добровольцем. Он нес службу на блокпостах и секретных объектах. После демобилизации решил помогать в восстановлении разрушенных территорий.

Сегодня сотрудники подмосковного технадзора и других ведомств, которые участвовали в спецоперации, принимают поздравления от коллег, родных и жителей региона.