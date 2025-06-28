Министерство ЖКХ Подмосковья рассказало о молодых специалистах отрасли

День молодежи отмечают в России уже более 20 лет. В сфере жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья трудится около 500 молодых специалистов. Среди них свыше 150 человек — в Управлении технического надзора капитального ремонта, более 170 — в МосОблВодоканале и 160 — в Фонде капитального ремонта.

Слесарь аварийно-восстановительных работ пятого разряда Максим Пантелеев пришел в отрасль в 22 года и с тех пор не расстается с любимым делом. По его словам, его поддерживает дружный коллектив и опытные наставники. Максим мечтает применить свои знания в сфере механизации и робототехники, ведь, как он считает, цифровизация — это уже не будущее, а настоящее ЖКХ.

Денису Лебедеву 26 лет. Он руководит проектами в Фонде капитального ремонта. Решение посвятить себя этой сфере пришло после школы — он хотел приносить пользу стране. Сегодня в зоне его ответственности — шесть округов Московской области. Еще один специалист — Израиль Мовсесян. Ему 27 лет, он занимается проверкой технических заключений по состоянию зданий, контролем качества проектной документации и координацией работы экспертов.

В День молодежи работникам отрасли желают новых достижений, смелых мечтаний и больших побед.