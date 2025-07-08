Министерство ЖКХ Подмосковья рассказало о модернизации газопроводов в домах

В Подмосковье продолжается плановая замена газовых сетей в жилых домах, чтобы сделать подачу голубого топлива безопаснее и надежнее. В Министерстве ЖКХ Московской области рассказали об особенностях работы в данном направлении.

В ведомстве уточнили, что это поэтапный процесс. Сначала жители узнают о планах — на доме появляется табличка с контактами подрядчика, чтобы можно было заранее задать вопросы. Затем начинается наружный монтаж: старые трубы убирают, а новые прокладывают по фасаду. При этом жильцы первых этажей продолжают получать газ.

Следующий этап — работы внутри квартир. Для этого газ временно отключают, а специалистам нужен доступ в помещения. Если все согласовано заранее, ремонт длится не больше трех дней. Жильцов обязательно заранее предупреждают о сроках. Напомним, проверить, включен ли дом в программу обновления газовы сетей, можно на сайте.