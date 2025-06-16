Министерство ЖКХ Подмосковья рассказало о функциях вентиляционных колпаков

В рамках капитального ремонта в многоквартирных домах особое внимание уделяют вентиляционным системам. Специалисты Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области объяснили, почему установка новых колпаков на шахты — это важная часть работ.

Конструкции играют ключевую роль в поддержании нормального воздухообмена в жилых помещениях. Защитные колпаки предотвращают попадание осадков и мусора в вентиляционные каналы, стабилизируют тягу при сильном ветре и защищают верхнюю часть труб от разрушения и образования наледи зимой.

Конструкция включает в себя зонт-крышку и специальный отвод для воды. Современные модели дополнительно оснащают защитной сеткой, которая предотвращает попадание в систему вентиляции посторонних предметов.

Для изготовления этих элементов чаще всего используют оцинкованное железо, иногда – с полимерным покрытием, которое сочетает практичность и долговечность. Такие колпаки способны служить долгие годы, сохраняя эффективность работы вентиляционной системы дома.