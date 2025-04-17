Министерство ЖКХ Подмосковья провело прием жителей по вопросам капремонта домов

Заместитель министра ЖКХ Подмосковья Андрей Пулин провел личный прием жителей, на котором обсудили вопросы, связанные с капитальным ремонтом многоквартирных домов. По итогам встречи ведомство взяло все обращения на контроль.

Жительница из Щелкова пожаловалась на проблемы с электроснабжением. По ее обращению решили провести комиссионный осмотр дома с участием специалистов. Если нарушения подтвердятся, подрядчика обяжут все исправить.

Жительница Химок подняла вопрос о необходимости капитального ремонта фасада. Заместитель министра изучил материалы и выслушал представителей Фонда капитального ремонта. Администрации поручили рассмотреть возможность включения работ по фасаду и крыше в программу на 2026–2028 годы.