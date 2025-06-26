Министерство ЖКХ Подмосковья провело онлай-встречу с жителями

Министерство ЖКХ Московской области провело прямой эфир, во время которого жители региона задали около 250 вопросов. Большая часть касалась работы систем водоснабжения и водоотведения.

Первый заместитель министра ЖКХ Подмосковья Владимир Векленко в течение часа отвечал на обращения жителей из разных округов — Лосино-Петровского, Пушкино, Одинцова, Егорьевска, Химок, Ленинского округа, Рузы, Можайска и других. Основное внимание уделили вопросам качества воды, планам по ремонту и модернизации сетей, работе коммунальных объектов и эффективности очистных сооружений.

Так, в Лосино-Петровском на улице Пушкина планируют завершить строительство участка водопровода, который позволит обеспечить водой микрорайон Лукино-Варино и старую часть города. Это повысит качество подачи и снизит застой воды. Работы должны закончиться в первом квартале следующего года.

Жительница Наро-Фоминского округа поинтересовалась ситуацией с водозаборным узлом рядом с жилым комплексом «Парк Апрель». Специалисты проведут выездную проверку, и если подтвердятся частые сбои и отключения, ресурсоснабжающей организации порекомендуют заменить оборудование.

На те вопросы, которые не успели обсудить в эфире, жителям ответят на портале госуслуг в установленные сроки.