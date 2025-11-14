Министерство ЖКХ Подмосковья провело личный прием жителей трех округов

Министерство ЖКХ Подмосковья провело личный прием граждан, на котором рассмотрели обращения жителей из трех округов Подмосковья. Все вопросы проработали совместно со специалистами подведомственных организаций и представителями местных администраций.

«Важно, чтобы при решении вопросов работал режим эскалации. Если заявитель обращается в правительство, значит есть недоработки или недостаточное информирование о проводимых мерах на муниципальном уровне. Одна из наших ключевых задач совместно с главами и замглавами — обеспечить максимальную прозрачность и осведомленность жителей о выполнении дорожных карт и ходе работ по модернизации объектов ЖКХ», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

В Воскресенске жители дома в Белоозерском попросили перенести сроки капремонта. Во время встречи приняли решение направить заявку на включение ремонта инженерных систем в программу 2027 года, а управляющей компании поручили провести текущий ремонт подвала и коммуникаций.

В Химках жители дома на Ленинградской улице обратились с просьбой включить их дом в программу капремонта. Управляющей организации поручили выполнить техническое обследование инженерных систем и осмотреть кровлю. После этого администрация направит заявку на включение дома в программу 2026–2028 годов.

В Подольске жители Львовского микрорайона попросили перенести сроки ремонта фасада дома. Администрации поручили подготовить необходимые документы и техническое заключение, чтобы рассмотреть вопрос о переносе сроков капремонта. Во время приема все обратившиеся также получили консультации специалистов министерства по интересующим их темам.