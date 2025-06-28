Министерство ЖКХ Подмосковья провело ежемесячный прием жителей

Министерство ЖКХ Московской области провело прием жителей, на котором рассмотрели 23 вопроса. Больше всего запросов касалось работы систем водоснабжения и водоотведения, начислений за услуги и капитального ремонта многоквартирных домов.

«Сегодня совместно с замами рассмотрели обращения жителей из 12 муниципалитетов. Важно, чтобы при решении вопросов работал режим эскалации. Если заявитель обращается в правительство, значит есть недоработки или недостаточное информирование о проводимых мерах на муниципальном уровне», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Так, после обращения жителей на 8-й Молзинской улице в Богородском округе до 15 июля проведут ремонт водовода, чтобы восстановить нормальное давление воды. В Пушкино администрация рассмотрит возможность включить реконструкцию системы водоотведения в микрорайоне Заветы Ильича в одну из муниципальных или инвестиционных программ.

Помимо того, более десяти обращений решили до начала приема силами руководства и профильных специалистов министерства.