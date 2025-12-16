Министерство ЖКХ Подмосковья проведет прямую линию для жителей 22 декабря

Министерство ЖКХ Подмосковья организует прямую линию для жителей региона. На ней граждане смогут задать вопросы по срокам капремонта, работе подрядчиков и реализации программы за 2025 и утвержденные 2026–2028 годы.

Онлайн-встречу проведет заместитель главы ведомства Игорь Тимофеев. Граждан просят заранее обозначить интересующие темы для обсуждения, их прием продлится до 19:00 21 декабря.

Самые актуальные вопросы затронут на прямой линии в 15:00 22 декабря. Подключиться к трансляции можно по ссылке.