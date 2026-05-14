Министерство ЖКХ Подмосковья приняло участие во всероссийском форуме «Госзаказ»
В инновационном центре «Сколково» открылся XXI форум-выставка «Госзаказ». Это крупнейшая в России площадка, посвященная государственным, муниципальным и корпоративным закупкам.
Участниками мероприятия стали представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и экспертного сообщества, которые обсуждают развитие контрактной системы, цифровизацию и повышение эффективности закупочной деятельности.
В первый день форума прошло семь пленарных сессий, посвященных технологическому суверенитету, развитию конкуренции, цифровизации закупок, строительству и ЖКХ, а также поддержке технологических компаний и инфраструктурных проектов.
Отдельное внимание уделили вопросам строительства объектов коммунальной инфраструктуры. На профильной сессии заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Вахтанг Кордзахия представил предложения по изменению механизмов контрактной системы при возведении очистных сооружений, водозаборных узлов и насосных станций.
Один из актуальных вопросов при реализации, в том числе региональной госпрограммы — это увеличение стоимости строительства после получения положительного заключения экспертизы. Действующее законодательство не позволяет изменять существенные условия контракта при росте стоимости более чем на 30%, что безусловно может сказываться на сроках производства работ.
Кирилл Григорьев
глава Министерства ЖКХ Подмосковья
В качестве решения участники форума обсудили механизм «бесшовного перехода», предусматривающий завершение текущего контракта без штрафов и оперативное проведение новой закупки с учетом актуальной стоимости.
Форум сопровождает масштабная отраслевая выставка площадью около 14 тысяч квадратных метров. На экспозиции представлены отечественные разработки для коммунальной сферы, системы автоматизации, оборудование для модернизации инженерной инфраструктуры и цифровые решения для управления объектами ЖКХ.
