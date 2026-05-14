Министерство ЖКХ Подмосковья приняло участие во всероссийском форуме «Госзаказ»

В инновационном центре «Сколково» открылся XXI форум-выставка «Госзаказ». Это крупнейшая в России площадка, посвященная государственным, муниципальным и корпоративным закупкам.

Участниками мероприятия стали представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и экспертного сообщества, которые обсуждают развитие контрактной системы, цифровизацию и повышение эффективности закупочной деятельности.

В первый день форума прошло семь пленарных сессий, посвященных технологическому суверенитету, развитию конкуренции, цифровизации закупок, строительству и ЖКХ, а также поддержке технологических компаний и инфраструктурных проектов.

Отдельное внимание уделили вопросам строительства объектов коммунальной инфраструктуры. На профильной сессии заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Вахтанг Кордзахия представил предложения по изменению механизмов контрактной системы при возведении очистных сооружений, водозаборных узлов и насосных станций.