Министерство ЖКХ Подмосковья приняло участие в международной выставке лифтов

С 25 по 27 июня на ВДНХ проходит международная выставка лифтов и подъемного оборудования Russian Elevator Week. В ней участвуют Министерство ЖКХ Московской области и его подведомственные организации — Фонд капитального ремонта и Управление технического надзора капитального ремонта.

Более 130 компаний из России, Белоруссии, Турции, Китая, Индии, Казахстана и Узбекистана представили свои разработки и современные технологии. Среди экспонатов — детали и механизмы лифтов, системы диспетчеризации, а также оборудование для управления и контроля за движением кабин.

Так, лифты одного из заводов, участвующих в выставке, уже установили в 50 многоквартирных домах Подмосковья в рамках региональной программы капремонта. Во время деловой части выставки прошло всероссийское совещание, где обсудили замену лифтов в ходе капитального ремонта.

Одним из главных вопросов стало выполнение требований технического регламента таможенного союза по безопасности лифтов, которые нужно соблюдать до 2030 года.