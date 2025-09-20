Министерство ЖКХ Подмосковья приняло участие в экологической акции «День в лесу»

По всему Подмосковью проходит экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе», которую организовал Комлесхоз Московской области. Главной площадкой в этом году стал участок Московского учебно-опытного лесничества в Пушкино.

Сотрудники Министерства ЖКХ Подмосковья вместе с Фондом капитального ремонта и Мособлводоканалом высадили более 150 сеянцев сосны. Со временем они вырастут в большие и красивые деревья.

«Для нашей большой команды участие в таких мероприятиях становится доброй традицией. Весной мы поддержали международную акцию „Сад памяти“ — высадили более 100 саженцев, сегодня участвуем в этой инициативе и, конечно, будем продолжать», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Для участников также подготовили концерт и полевую кухню с солдатской кашей. Всего на центральную площадку пришли более двух тысяч человек.